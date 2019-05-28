الأحزاب الكردية في كركوك تطالب بإنهاء “احتلال”المحافظة!!

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صحيفة: الحكومة الإسرائيلية رفعت حظر التعامل التجاري مع العراق
مصدر:واشنطن لم تقرر بعد منح استثناءات جديدة للعراق بشأن إستيراد الغاز الإيراني
ائتلاف المالكي يدعو إلى ايقاف دفع مستحقات الإقليم لحين الالتزام بالاتفاق النفطي
عامرية الصمود: أصحاب “الخبزة” في إدارة محافظة الانبار سرقوا أموال 69 مشروعا في القضاء
نائب:يحذر من كارثة اقتصادية سببها وزارة الزراعة
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الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN