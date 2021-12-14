الأحزاب الكردية في كركوك تطالب بعودة البيشمركة إلى المحافظة

الأحزاب الكردية في كركوك تطالب بعودة البيشمركة إلى المحافظة
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 كركوك/ شبكة اخبار العراق- جددت الأحزاب الكردستانية في محافظة كركوك يوم الثلاثاء مطالبتها بضرورة إشراك قوات البيشمركة بالملف الأمني في المحافظة .وعقدت الأحزاب اجتماعا بغياب الحزب الديمقراطي الكردستاني خرجت فيه ببيان مشترك جاء فيه، بأن الأحزاب عبرت عن حزنها باستشهاد كوكبة من الشهداء على أيدي إرهابيي داعش.وأكدت على الالتزام بروح الاخوة والمساواة بين اطياف كركوك.وطالب البيان المجتمعة الحكومة الاتحادية بان يكون الاستحقاق الانتخابي منطلقا لتوزيع المناصب في كركوك.وتابع البيان: نحن في الأحزاب الكردستانية نشيد بقوات البيشمركة في حماية المناطق والقوات الاخرى في حماية المناطق بالتنسيق المشترك.وشددت الأحزاب في بيانها على أنه يجب على ادارة كركوك خدمة مناطق كركوك كافة بلا تفرقة او تمييز.

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