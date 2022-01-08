الأربعاء المقبل..اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوضاع السودان

الأربعاء المقبل..اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوضاع السودان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، اجتماعاً غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، فيما تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد.وأفادت مصادر دبلوماسية غربية لرويترز، أن هذه الجلسة ستعقد وراء أبواب مغلقة.وقالت المصادر إنّ ستاً من أصل 15 دولة عضواً في المجلس طلبت عقدها، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.واضافت إنّ صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان أمر “غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا”.وأشار دبلوماسيون إلى أنّ الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد الماضي.وكان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة في 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حالياً مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الديكتاتوري.

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