الأربعاء المقبل..الكاظمي في الرياض

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نائب:شركات الهاتف النقال هي من ترشح رئيس هيأة الإعلام والاتصالات وموافقة الكاظمي جاهزة!!
شرطة واسط:تفكيك شبكة دعارة عائدة لقيادي في ميليشيا العصائب
نائب:إدراج مبالغ الإجازات المتراكمة لضباط ومراتب الجيش في موازنة 2021
الأسطوانة المشروخة..الكاظمي:لن نسمح بإهانة الدولة!
إيران تقطع المياه عن العراق تحت حكم أحزابها وميليشياتها
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قرب نهاية أزمة الناقلة العالقة في قناة السويس
الصحة العالمية:سنعلن عن منشأ فيروس كورونا قريباً
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان وأمريكا تعلن استعدادها للحوار معها
هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ستحدد بعد إكمال فرز الأصوات
الصين تقدم مذكرة احتجاج ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مسؤولين صينيين
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نائب:شركات الهاتف النقال هي من ترشح رئيس هيأة الإعلام والاتصالات وموافقة الكاظمي جاهزة!!
إيران تقطع المياه عن العراق تحت حكم أحزابها وميليشياتها
نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول قانون الموازنة
أمانة مجلس الوزراء توجه البنك المركزي بإعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من المصارف
نائب:حكومة الكاظمي ضد المواطن
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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