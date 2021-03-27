الأربعاء المقبل..الكاظمي في الرياض

الأربعاء المقبل..الكاظمي في الرياض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- من المقرر ان يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السعودية يوم الاربعاء المقبل تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث فرص التعاون الثنائي بين البلدين. وقالت مصادر سياسية اليوم السبت، ان (الكاظمي سيجري زيارة رسمية إلى السعودية،يوم الأربعاء المقبل ،تلبية لدعوة العاهل السعودي ،حيث سيقوم خلالها بعقد لقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان). ووجه ملك السعودية خلال لقاء افتراضي امس الاول الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة الرياض . وشدد الجانبان خلال اللقاء الافتراضي الذي جمعهما على (أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية)،كما اتفق الجانبان على (تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية،وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار).

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