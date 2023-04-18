الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023

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نائب:تخصيصات تنمية الإقاليم في موازنة 2023 دون مستوى الطموح
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شركة نفط البصرة:نعمل على زيادة الإنتاج النفطي إلى (6)ملايين برميل يومياً
نائب:السوداني أبلغ الزعامة الإطارية بحسم الخلافات السياسية بشأن الموازنة
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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