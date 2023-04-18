الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023

الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء، عن إقامة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا لعام 2023 في دولة الأرجنتين بأمريكا الجنوبية.وكانت أندونيسيا قد أعلنت عن انسحابها من تنظيم بطولة مونديال الشباب لعام 2023 في وقت سابق من هذا العام.وفي يبان رسمي، أكد الفيفا أنه سوف يتم تنظيم بطولة كأس العالم 2023 تحت 20 عامًا في الأرجنتين بعدما قامت دولة أمريكا الجنوبية بتقديم طلب لاستضافة البطولة.وكشف الفيفا عن موعد بداية البطولة، حيث سينطلق مونديال الشباب يوم 20 مايو المقبل وحتى 20 يونيو القادم.فيما ستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث سيكون منتخب الأرجنتين أولى المشاركين بصفته البلد المنظم.الجدير بالذكر، أن المنتخب الأرجنتيني للشباب يعد هو أكثر منتخب توج ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا برصيد 6 ألقاب، فيما كانت الأرجنيتني قد نظمت البطولة من قبل في عام 2001.

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