الأردن تعلن الشروع بالربط الكهربائي مع العراق

الأردن تعلن الشروع بالربط الكهربائي مع العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطات الأردنية، أمس الاثنين، الشروع بتنفيذ اتفاق الربط الشبكي الكهربائي بين العراق ودول المنطقة، مؤكدة ان عمان ستباشر بتجهيز العراق بــ150 ميغا واط من الطاقة عبر منفذ الرطبة. وذكرت وكالة جوردانيان نيوز شبه الرسمية، في تقرير ، أن “الاتفاق سيشمل أيضا تفعيل الربط الشبكي مع السعودية، حيث ستقوم الرياض بتجهيز العراق بنحو 1000 ميغا واط من الطاقة خلال فصل الصيف المقبل، فيما تتولى الأردن تجهيز محافظة البصرة تحديدا”.الوكالة قالت ان الخطوة الأردنية السعودية تأتي ضمن الاتفاقية المبرمة بين البلدان الثلاثة لربط العراق بشبكة الطاقة العربية والتي تمت بضغوط من واشنطن لتقليل اعتماد الحكومة العراقية على ايران للحصول على الطاقة الكهربائية والتي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.

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