الأردن توجه دعوة للعامري بزيارتها

الأردن توجه دعوة للعامري بزيارتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم الخميس، دعوة رسمية لرئيس تحالف الفتح هادي العامري لزيارة عمان.وذكر بيان لمكتب العامري، أنه استقبل رئيس تحالف الفتح في مكتبه ببغداد،  رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له الذي ضم  دبلوماسيين ورؤساء الكتل في البرلمان الأردني”.واضاف، أنه “بحث الجانبين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك منها تطورات العراق والأردن ودول المنطقة، كما جرى مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين”.واضاف، أنه “في ختام اللقاء وجه الوفد الأردني دعوة رسمية إلى العامري لزيارة عمان”.

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