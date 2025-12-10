الأسبوع المقبل اجتماع بين حزبي بارزاني و طالباني لتوزيع حصص المناصب في الإقليم واسم المرشح لرئاسة الجمهورية

الأسبوع المقبل اجتماع بين حزبي بارزاني و طالباني لتوزيع حصص المناصب في الإقليم واسم المرشح لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب القيادي في حزب بارزاني المدعو محما خليل، الأربعاء، أن الاجتماع المقرر عقده بين قيادات الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني (اليكتي) والديمقراطي الكردستاني (البارتي)، الأسبوع المقبل، سيحسم الاتفاق بشأن اختيار مرشح منصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى بحث توزيع المناصب في حكومة إقليم كردستان.وقال خليل في تصريح صحفي،  إن “البيت الكردي حريص على الالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف أن”  اجتماع الأسبوع المقبل سيُفضي إلى اختيار شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية، من دون التوجه إلى البرلمان بأكثر من مرشح” ، مشيراً إلى أن”  اللقاء سيبحث كذلك آلية توزيع المناصب داخل الإقليم وفي الحكومة الاتحادية وفق الاستحقاقات الانتخابية” .وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي اكد امس  الثلاثاء ، ان الحزبيين الكرديين البارتي واليكتي سيعقدان اجتماعا مهما لمناقشة ملفات حساسة  الاسبوع المقبل .

