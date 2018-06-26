الأسبوع المقبل بطولة العراق بسلاح الشيش

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم بطولة العراق بسلاح الشيش تحت 20 سنة للرجال والنساء للفترة من 29 لغاية 30 من شهر حزيران الجاري.وقال رئيس الاتحاد زياد حسن في حديث صحفي له اليوم، ان “الاتحاد وبالتعاون مع دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات والمركز الوطني للموهبة الرياضية سينظم خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين بطولة العراق تحت 20 سنة لكلا الجنسين على قاعة المبارزة في مجمع وزارة الشباب والرياضة ومن المؤمل مشاركة جيدة للاندية من بغداد والمحافظات”.واضاف ان “هذه البطولة الثامنة التي يقيمها الاتحاد هذا العام والثانية لسلاح الشيش بعد بطولة التحدي للمتقدمين التي جرت مؤخرا”.يذكر ان الاتحاد العراقي للمبارزة كان قد حدد يوم الخميس المقبل موعداً لتسجيل اللاعبين.