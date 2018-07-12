الأسدي:التحالفات السياسية على أساس توزيع المناصب وليس البرامج

الأسدي:التحالفات السياسية على أساس توزيع المناصب وليس البرامج
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ضياء الاسدي، مدير المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس 12 تموز 2018، عن اجتماع يضم خمسة قوائمً انتخابية لأطلاق الكتلة الأكبر، فيما أشار الى ان هذا الاجتماع سيتم خلال الأيام المقبلة.ونقلت وكالة “الاناضول”، عن الاسدي قوله، أن “هناك تفاهما بين خمس كتل هي سائرون (المدعومة من التيار الصدري) والنصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي 42 مقعدا) والفتح (الذي يضم الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري 47 مقعدا) والحكمة (بزعامة عمار الحكيم 19 مقعدا) والوطنية (بزعامة إياد علاوي 21 مقعدا)”.وأشار إلى أن “الأيام المقبلة قد تشهد اجتماعا بين الأطراف المذكورة، وقد يفضي إلى تشكيل نواة الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة”.وأضاف انه “في العراق التحالفات ليست مبنية على رؤى وبرامج سياسية أو تفاهمات تاريخية كما يحدث في بعض البلدان، بل تكاد تكون تحالفات مصالح، وقد بُنيت العملية السياسية على هذا الأساس″.وتابع الاسدي، القول: “نحاول إيجاد نمط جديد من التحالفات ينسجم مع مشروع الإصلاح”، متوقعا أن “تتبلور الكتلة الأكبر داخل البرلمان، التي ستكلف بتشكيل الحكومة، قُبيل المصادقة على نتائج الانتخابات بأيام”.

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