الأسدي:التحالفات السياسية على أساس توزيع المناصب وليس البرامج

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الناتو قلق من الأنشطة الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة
الولايات المتحدة تحذر من شراء النفط الإيراني بعد 4 تشرين الثاني القادم
استقالة وزير خارجية بريطانيا
بومبيو:لن ترفع العقوبات عن كوريا الشمالية حتى نزع السلاح النووي منها بالكامل
كوريا الشمالية:سلوك محادثات الولايات المتحدة في نزع السلاح النووي “قسرية”
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سومو:العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة
حكومة البصرة:إيران أوعدتنا بعودة تشغيل “خط الكهرباء”
البنك المركزي العراقي:20 تريليون دينار بذمة الحكومة
من أنجازات حكومات الفساد والتبعية ..بلاد الرافدين يشتري المياه من الخارج!!
وزارة النفط:أكثر من 40 مليار دولار إيرادت العراق النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري
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