الأسدي:التغييرات في مناصب الأمن الوطني خاضعة لتقييم عمل المدراء

الأسدي:التغييرات في مناصب الأمن الوطني خاضعة لتقييم عمل المدراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الثلاثاء، أن التغيرات في مناصب جهاز الامن الوطني لا تخضع لأي تأثيرات.وقال الاسدي خلال اجتماعه بمدراء الأمن في بغداد والمحافظات، في بيان ، ان “جهاز الامن الوطني يعمل بتوجيهات الحكومة المركزية فقط”.واضاف، ان “التغيرات في المناصب لا تخضع لأي تأثيرات او رغبات وانما تعتمدُ معايير المهنية والكفاءة في اسناد العمل والمهام الامنية”.واشار الاسدي، إلى “اعطاء مدة ثلاثة اشهر لتقييم عمل المدراء  في بغداد والمحافظات”، مبينا أن “الامر الخاص بالتغييرات يجري تباعا لبقية المناصب بالجهاز”. 

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