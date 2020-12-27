الأسدي:انتشار الميليشيات في بغداد” لن يؤثر على أمنها”!!

الأسدي:انتشار الميليشيات في بغداد” لن يؤثر على أمنها”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس جهاز الامني الوطني عبد الغني الاسدي ، اليوم الاحد، إن ما شهدته مدينة بغداد من انتشار مظاهر مسلحة على خلفية اعتقال قيادي في ميليشياعصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي “لن يؤثر على الأمن” في العاصمة العراقية.وقال رئيس جهاز الامني الوطني عبد الغني الاسدي في مؤتمر صحفي اثناء زيارة رسمية الى مدينة الموصل اليوم ، إن “الموصل من اعز المدن العراقية وكانت تتقدم بالخطوات اتجاه بناء وطن وسبق ان قلت بان الموصل ام الجيش والعسكر ولم يفارقهم عشق الجيش طوال السنوات الماضية”.واردف قائلا “زيارتي اليوم الى المدينة هي لحمل رسالة مفتوحة باننا على العهد باقون ولاعودة لداعش والسطوة للقانون وان وجدت هنا او هناك فقاعة للتنظيم، فنطلب من اهلنا بألّا يكون لهم اي قلق تجاه هذه الفقاعات”.وتابع الاسدي بالقول “انا اليوم مسرور عندما شاهدت الموصل تشهد البناء ومادمر في الحرب من الطرفين اليوم يعاد اعماره في الموصل”.و فيما يخص الاحداث التي شهدتها العاصمة بغداد اول امس الجمعة من انتشار للمجاميع المسلحة  قال رئيس جهاز الامني الوطني، إن “هذا لن يؤثر على الأمن او خطط الدولة ونحن مشخصون للمشكلة وما يجري”.ولفت الى ان “الايام القادمة ستشهد تغييرا وطفرة في الاحداث لاننا نعلم جيدا ماهي المشكلة وعندما تكون المشكلة مشخصة فان الحل لها سيكون حاضرا”.

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