الأسدي:سنشكل “معارضة” بأسم ائتلاف المالكي

الأسدي:سنشكل “معارضة” بأسم ائتلاف المالكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب في ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، عن عزم الائتلاف تشكيل جبهة معارضة في البرلمان، خلال الايام المقبلة، بسيناريو شبيه بالدورة البرلمانية الماضية.وذكر الاسدي في تصريح صحفي ، أن “البرلمان لن ينجح ما لم تتكون معارضة”، مشدداً على أهمية أن “يضم مجلس النواب كتلتين، إحداهما تدعم الحكومة، فيما تكون الأخرى معارضة”.وأضاف: “أطمح إلى تكوين جبهة إصلاح أسوة بالتجربة الماضية، في الدورة البرلمانية السابقة، والتي ضمت ثلث أعضاء مجلس النواب (120 نائباً)”، مرجّحاً “تشكيل هذه الجبهة في الأيام المقبلة”.وأكد أن “الكتلة المعارضة لا تهدف إلى إقالة رئيس ومجلس الوزراء، بل يكون توجهها وفقاً للمصلحة الوطنية، وليس وفقاً للمحاصصة والتوافقات السياسية”.وأشار إلى أن هذه الكتلة “ليس بالضرورة أن تكون ضد الحكومة، بل ربما إنها ستكون داعمة لها وتقف إلى جانبها في مشاريعها الحقيقية والوطنية وتساندها، لكنها عندما ترى بأن الحكومة لا تقوم بواجبها فستعارض ذلك”.

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