الأسدي:شروط الصدر قاعدة للتفاهمات مع الكتل السياسية

الأسدي:شروط الصدر قاعدة للتفاهمات مع الكتل السياسية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال ضياء الاسدي، مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء (1 آب 2018)، إن المعايير والمبادئ التي قدمها الصدر في برنامجه، هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، لافتاً إلى أنها ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين.وذكر الاسدي في تصريح صحفي، أن “الصدر يؤسس لبرنامج وطني وحكومة تقوم على أساس المبادئ والثوابت وليس على أساس التحاصص والتوافق”، مبيناً أن “الصدر يدعو الى حكومة تحالف وطني عابر للطائفية وملتزم بثوابت بناء الدولة على أسس صحيحة راسخة”.وأضاف، أن “ملامح الحكومة التي يدعو لها  الصدر هي ليست حكومة وحدة وطنية او شراكة وطنية، أو أغلبية سياسية لحزب أو مكون واحد، لأنها جميعا تستند الى المحاصصة والتوافقات السياسية على حساب المبادئ والقواعد الصحيحة”.ولفت إلى أن “المعايير والمبادئ التي قدمها الصدر في برنامجه هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، وهي ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين”.ونبه إلى أنه “لم ينظر الصدر في برنامجه ورؤيته التي قدمها لتشكيل الحكومة الى مصلحة كتلة سياسية او حزب او مكون بل نظر الى مصلحة العراق برمته”.وأشار إلى أن “الرؤية التي قدمها الصدر في تشكيل الحكومة وبناء الدولة تنطلق من رغبة العراق في التعاون مع جميع دول العالم باستثناء اسرائيل في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والبناء”.وتابع الأسدي، أنه “في رؤيته لتشكيل الحكومة وبناء الدولة يستند الصدر الى المنهج التدريجي في التحول من التوافقية الى المعيارية، الأمر الذي يساهم في تصحيح العملية السياسية وترسيخ مسارها الديمقراطي”.

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