الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني

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المالية النيابية:العراق يحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصاده
نائب:الكاظمي وجه بالإسراع في استثمار حقول غاز ديالى
كردستان:رفد منظومة الكهرباء الوطنية بـ 180 ميغاواط.
الاقتصاد النيابية:مليارات المنافذ تذهب إلى جيوب زعماء ميليشيات الحشد الإيراني
تقرير أمريكي:العراق يسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولي واجتذاب استثمارات سعودية
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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