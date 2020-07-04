الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني

الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، السبت، بتكليف عبد الغني الأسدي بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي.وقال المصدر، إن “أمرا صدر اليوم، يقضي بتكليف رئيس قوات مكافحة الإرهاب السابق الفريق الركن عبد الغني الأسدي بمهام منصب رئيس جهاز الأمن الوطني”.وذكر مصدر بوقت سابق اليوم، لتكليف وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي بمنصب مستشار الأمن الوطني كبديل عن فالح الفياض.

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