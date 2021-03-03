الأسدي: من غير المعقول استشهاد شباب لمجرد المطالبة بأبسط الحقوق

الأسدي: من غير المعقول استشهاد شباب لمجرد المطالبة بأبسط الحقوق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال محافظ ذي قارن عبد الغني الأسدي، الأربعاء، إن من غير المعقول استشهاد شباب بعمر 16 عاما لمجرد خروجهم للمطالبة بأبسط الحقوق.وقال الأسدي، في حديثه مع مدراء الدوائر والاقسام في ديوان محافظة ذي قار: “أمتلك صلاحيات واسعة وأطلب منكم العمل معي فوق الخطط المرسومة ولن نقبل بالنزول تحت الخط”.وأضاف: “من غير المعقول ان يستشهد شباب بعمر 16 عام لمجرد خروجهم للمطالبة بأبسط الحقوق”.وتابع الأسدي: “استغرب من وجود جسر تم قصفه من قبل طائرات F16 من عام ١٩٩١ وإلى الان لم يُعمر رغم وجود الموازنات المالية المخصصة للمحافظة”.

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