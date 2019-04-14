الأسد والفياض يؤكدان على تعزيز التواجد الإيراني في العراق وسوريا

الأسد والفياض يؤكدان على تعزيز التواجد الإيراني في العراق وسوريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، الأحد، يدعو لتعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والعراق في مجال مكافحة الإرهاب.وذكر بيان صادر عن الرئاسة السورية، أن “الرئيس بشار الأسد، استقبل صباح اليوم فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التأكيد على ضرورة تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.وأكد الأسد، وفقا للبيان، أن “تعزيز العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين لاستكمال القضاء على بؤر الإرهاب من جهة وبما يخدم مصالحهما المشتركة وكسر الحواجز المختلفة والمفروضة بينهما من جهة أخرى”.وشدد على أن “ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يحتم على البلدين المضي قدما بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها الأعداء من الخارج مؤكداً أن مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها مهما عظمت التحديات”.من جانبه أكد “المستشار الفياض أن قوة سورية وانتصارها على الإرهاب هو انتصار للعراق أيضا وبالعكس فإن أي إنجاز عسكري في الجانب العراقي يصب في مصلحة استقرار سورية”.وأشار البيان الى ان “اللقاء حضره السفير السوري في العراق صطام الدندح”.هذا وافادت مصادر سياسية  اليوم، ان لقاء الاسد الفياض هو ضمن اللقاءات الدورية جاء ليعزز الدور الايراني في المنطقة والفياض اصبح هو من ينقل الرسائل الايرانية لبشار الاسد عوضا عن قاسم سليماني.

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