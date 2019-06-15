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ائتلاف النصر:عبد المهدي سيسبب خسارة مالية للعراق بقيمة 30 تريليون دينار
الأسرة النيابية تدعو الحكومة إلى إتخاذ إجراء سريع للقضاء على ظاهرة اغتصاب النساء والأطفال
مشاجرة بالأيدي بين الزوبعي والخربيط
الشابندر:العبادي سيعود لرئاسة الوزراء بدعم من الصدر
الدهلكي:مليشيات الحشد قصفت ناحية بهرز بعدداً من قذائف الهاون
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ائتلاف النصر:عبد المهدي سيسبب خسارة مالية للعراق بقيمة 30 تريليون دينار
نائب:سرقة (9) مليارات دولار سنوياً من إيرادات الكمارك
وزارة النقل تدافع عن نفسها :الخط البري بين العراق وأرمينيا عبر إيران ليس لنقل المخدرات الإيرانية !
مصدر:حزبي بارزاني وطالباني يرفضان فتح مطار كركوك
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