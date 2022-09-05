الأسطوانة الفارسية المشروخة..لولا إيران لضاع العراق!

الأسطوانة الفارسية المشروخة..لولا إيران لضاع العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قالت الخارجية الإيرانية ،اليوم الأثنين،ان إيران هي من انقذت العراق من السقوط بيد داعش ،واضافت ،لقد قدمت إيران  ابنائها من ضباط الحرس الثوري شهادء من اجل نصرة العراق، اضافة الى الدعم العسكري والأمني الذي ما زال مستمرا إلى يومنا هذا،وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ناصر كنعاني، ان إيران تهتم بالعراق لذلك ندعو التيار الصدري والاطار إلى الحوار والحفاظ على العلاقة الروحية بين البلدين.

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