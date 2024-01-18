الأسطوانة المشروخة..السوداني: العراق ليس بحاجة للقوات الأجنبية

الأسطوانة المشروخة..السوداني: العراق ليس بحاجة للقوات الأجنبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس،، إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يساعد العراق في قتال داعش لم تعد هناك حاجة إليه.وأضاف السوداني في حديث لصحيفة وول ستريت جورنال “نعتقد أن مبررات التحالف الدولي قد انتهت”، مشدداً على “قدرة القوات العراقية على فرض الأمن في العراق”.وأضاف “لا حاجة للقلق والقوات الأمنية العراقية قادرة على فرض سيطرتها على كل المناطق في العراق والحدود العراقية السورية باتت تحت السيطرة الكاملة”.وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق يريد خروجا سريعا ومنظما للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا، ووصف وجود تلك القوات بـ”المزعزع للاستقرار” في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.ويضمّ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، دولا أخرى مثل فرنسا وإسبانيا، وأنشئ قبل نحو عشر سنوات لمكافحة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا. والدعوات لانسحاب التحالف كانت موجودة منذ سنوات، وحتى الآن لم يتغير الكثير، وصوت البرلمان العراقي في عام 2020 لصالح رحيله.

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