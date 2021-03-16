الأسطوانة المشروخة..الكاظمي:لن نتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الامني

الأسطوانة المشروخة..الكاظمي:لن نتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الامني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم ،الثلاثاء 16/3، على تحويل فرص الالم في حياة الشعب العراقي الى فرصة امل.وأن مآسي الانتفاضة الشعبانية والاهوار والانبار يجب ان تكون حافزا لنا للانطلاق لخدمة ابناء شعبنا. ودعا الكاظمي الوزراء إلى خدمة ابناء جميع المحافظات وبالاخص المحافظات المتضررة، واضاف، أن البلد يواجه تحديات كبيرة ومهم جدا ان تستمر زيارة الوزراء للمحافظات وبالاندفاع والروحية ذاتهما.وأكد في حديثه على وزارة الكهرباء القيام بجهد استثنائي من اجل توفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف وتجاوز الاجراءات البيروقراطية والاجتهادات التي عطّلت العديد من المشاريع المهمة، وكرر الكاظمي نفس عباراته منذ تسنمه المسؤولية بأنه لن يتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الامني في عدد من  المحافظات، وعلى وزارة الداخلية القيام بمهامها لحماية المواطنين والمحافظات وعلى المسؤولين العمل بجدية لتذليل العقبات التي تقف امام توفير احتياجاتهم.يذكر ان ميليشيات الحشد الشعبي تشن الهجمات الصاروخية على المواقع العراقية والامريكية المختلطة منذ تسنمة المسؤولية وهو غير قادر على محاسبتها لكونه مؤمن “ضرب عشرة صواريخ من قبل الحشد هنا وهناك لاتخرق السيادة وتفقد هيبة الدولة”!!.

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