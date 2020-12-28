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القانونية النيابية:قانون المحكمة الاتحادية ما زال محل اختلاف
وزير العمل:إضافة مليار و800 مليون دولار لموازنة الوزارة لدعم الفقراء
الأسطوانة المشروخة..الكاظمي:لن نسمح للسلاح المنفلت
نصرالله:فصائل الحشد الشعبي تلقت دعماً كاملاً من فيلق القدس الإيراني
الاقتصاد النيابية للأحزاب السياسية:كفاكم سرقة لأموال الشعب العراقي
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انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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