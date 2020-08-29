اللأعب مهند علي سينتقل إلى صفوف نادي السيلية القطري

اللأعب مهند علي سينتقل إلى صفوف نادي السيلية القطري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توصل نادي السيلية القطري إلى اتفاق مع لاعب منتخبنا الوطني مهند علي “ميمي” لتمثيل كرة الفريق لمدة موسم واحد.وذكرت وكالة الانباء العراقية، إن “مهند علي سينتقل إلى صفوف نادي السيلية القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الدحيل”.واضافت، أن “نادي السيلية سيعلن خلال الساعات المقبلة عن التعاقد الرسمي مع الدولي العراقي”.

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