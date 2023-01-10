الأعرجي:الأمن العراقي والإيراني واحد

الأعرجي:الأمن العراقي والإيراني واحد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي،أمس الإثنين، مع السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب.وذكر مكتب السوداني في بيان ، إن “الأعرجي بحث على هامش استقباله السفير الإيراني، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين”.التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب، فضلا عن بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *