الأعرجي:العراق حريص على إنجاح مهمة  الناتو في العراق

الأعرجي:العراق حريص على إنجاح مهمة  الناتو في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه امس الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي.وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون البنّاء بين العراق والبعثة، لاسيما في مجال الاستشارة والتدريب.وجدد الأعرجي، حرص العراق على إنجاح مهمة  الناتو التدريبية وبناء القدرات والاستشارة، بما يعزز من قدرته في مواجهة الإرهاب والقضاء على الزمر الإرهابية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *