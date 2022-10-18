الأعرجي:العراق ضمن المحور الروسي الصيني الإيراني

الأعرجي:العراق ضمن المحور الروسي الصيني الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل  القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير النرويجي في بغداد، السيد اسبين ليند بيك.وبحث الأعرجي مع السفير النرويجي، سبل تمتين العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلا عن بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي.وتطرق اللقاء، إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث أكد الأعرجي  للسفير  أن العراق ضمن المحور الروسي الصيني الإيراني ،واضاف ، بأن مواقف  السياسة الخارجية للعراق وإيران واحدة ولن تتغير.من جانبه أكد السفير النرويجي، حرص بلاده على إدامة الشراكة مع العراق، من خلال عملية العزم الصلب وحلف الناتو، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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