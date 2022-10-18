الأعرجي:العراق ضمن المحور الروسي الصيني الإيراني

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الاتحاد الأوروبي:عدم وجود تقدم بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران
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تركيا..(56)قتيلا وجريحا جراء إنفجار منجم
مدفيديف:أمريكا تدرك ما هي الأهداف الإنتقامية المدرجة لدى قوات الردع النووي الروسية
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بالوثيقة..وزارة المالية تطالب النزاهة بالتحقيق في سرقة (2.5) مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
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تظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بغداد..كفى انتهاكا لسيادة العراق
تظاهرات الشعب العراقي ..« إيران لن تحكم العراق»
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