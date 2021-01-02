الأعرجي:العراق ليس دولة بعد 2003

الأعرجي:العراق ليس دولة بعد 2003
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، السبت، فشل الدولة التي بُنيت بعد عام ٢٠٠٣، فيما بين ان هذه الدولة غير قابلة للترميم.وقال الأعرجي في تغريدة له: “أقولها بصراحة، لقد ثبت فشل الدولة التي بُنيت بعد عام ٢٠٠٣ وهي غير قابلة للترميم، فعلى قادتها أن يتحلوا بالشجاعة ويشرعوا بإزالتها وبناء دولة ذات اُسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية”.وأضاف:، “دولةٌ يكون لها جيش مستقل ليحميها ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلاّ فإنها ستزول ويكون مصيرها المجهول!”.

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