الأعرجي:العراق نحو المجهول

الأعرجي:العراق نحو المجهول
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس الحكومة الأسبق، بهاء الأعرجي، الخميس، إن الحكومة بدأت بالتصرف باحتياطي العملة هذا يعني نحن أمام دولة مجهولة المستقبل.وغرد الأعرجي، عبر “توتير” قائلا: “لا تتجاوز واردات النفط ٥٠ مليون دولار يومياً بعد دفع كلف الإنتاج”.وأضاف، أن “الملاحظ أن البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة وعلى مدى ١٠ أيام ما يصل إلى ١٥٠ مليون يومياً، ما يعني أن حكومتنا بدأت تتصرف باحتياطي العملة، فإن استمرت الأزمة لستة أشهر فهذا يعني أننا أمام دولة “مجهولة المستقبل!”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *