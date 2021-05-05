الأعرجي:الكاظمي فاشل والانتخابات القادمة مزورة

الأعرجي:الكاظمي فاشل والانتخابات القادمة مزورة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف السياسي العراقي بهاء الاعرجي، الأربعاء، عن ذهاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاغلاق حزب المرحلة المحسوب عليه.وقال الاعرجي في حوار متلفز، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ذهب إلى المفوضية وأغلق حزب المرحلة”، مبينا أن “الكاظمي لن يقدم شيئا إذا حصل على ولاية ثانية”.وأضاف أن “التشرينيين سيفشلون فشلا ذريعا في الانتخابات المقبلة”، مشيرا إلى أن “المستقلين ستكون حظوظهم كبيرة في الانتخابات.ودعا الاعرجي الى ضرورة “تحقيق التوازن بتوزيع المراقبين الدوليين بين الأحزاب”، لافتا إلى أن “اعتماد البطاقة غير البايومترية سيتسبب بتزوير الانتخابات”.

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