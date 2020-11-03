الأعرجي:الكاظمي وصل إلى قناعة بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

الأعرجي:الكاظمي وصل إلى قناعة بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سياسي عراقي بارز، عن فحوى اتصال هاتفي جرى بينه وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الكاظمي ابلغه بأنه بدأ يشعر بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي في حوار متلفز، إن “اتصالا هاتفيا جمعه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس الأول وتحدث اليه الأخير بأنه يريد انهاء مهمته في رئاسة الحكومة سريعا والوصول الى الانتخابات”.وأضاف الاعرجي، “قلت للكاظمي إن الانتخابات لن تجرى في موعدها”، مبينا أن “الكاظمي رد علي واكد أنه بدأ يشعر بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد خلال حزيران 2021”.ولفت إلى أن “القيادات الشيعية من الصف الأول لن تشارك في الانتخابات المقبلة بسبب قانون الانتخابات”، مشيرا إلى أن “القانون تم وضعه لتغيير الخارطة السياسية”. 

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