الأعرجي:الكاظمي يسعى للمصالحة بين إيران والسعودية والإمارات

الأعرجي:الكاظمي يسعى للمصالحة بين إيران والسعودية والإمارات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، عن حراك يقوده العراق لعقدِ صفقةِ مصالحةٍ شاملة اقليمية ودولية.وقال الأعرجي في تغريدة له انه “منذ أيامٍ قليلة والعراق يقود حراكاً إقليمياً ودولياً لعقدِ صفقةِ مصالحةٍ شاملة، وهذا ما يُعدُّ – بحد ذاته – إنجازاً لإعادة العراق لدوره المحوري”.وأضاف، “لكننا نتمنى أن تكون الأجندة عراقية وأن لا ندفع ثمن هذه الصفقة مستقبلاً!”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *