الأعرجي:تأجيل حسم مناصب الدرجات الخاصة “عجز سياسي”

الأعرجي:تأجيل حسم مناصب الدرجات الخاصة “عجز سياسي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الأحد، 30 حزيران، 2019، إن اتفاق الرئاسات الثلاث على تمديد إنهاء الدرجات الخاصة خرق دستوري.وذكر الاعرجي في بيان ، إنّ “تجاوز السقف الزمنيّ للتصويت على الدرجات الخاصة، خرقٌ قانونيّ وعجزٌ سياسيّ، رغم تأكيدات الحكومة والبرلمان وجميع الكتل السياسيّة في بداية الدورة الإنتخابيّة الحالية على إنجاز التصويت عليها، ومع ذلك فإنّ ما حصل يُوضّح وبشكلٍ جليٍّ مدى الصراع على المناصب بين الكتل السياسيّة، حتى تلك التي تُعلن ترفُّعها عنها من أجل بناء الدولة”.وبين أن “ما هو أهم من ذلك هو أن بعض الكتل السياسيّة قد لجأت لإستثمار هذه المخالفة بهدف إثبات عجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكوميّ وتنفيذ تعهداتها، ولكن على الجميع أن يعلم أن ذلك من مسؤولية الكتل السياسيّة قبل الحكومة لا سيما وأن الأخيرة قد تشكلّت من ذات الكتل سواء بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، وعندما صوّت البرلمان المتكون من مجموع هذه الكتل على البرنامج الحكوميّ، فعليه أن يُهيِّئ الظروف ويُبسّط الإجراءات لتنفيذ فقرات ذلك البرنامج لا أن يُعقّدها بسبب صراعاتٍ سياسيّةٍ أو منافع حزبيّة، أما اتفاق الرئاسات الثلاث على تمديد مدة إنهاء هذا الملف فهو بمثابة معالجة لمخالفةٍ قانونيّةٍ بخرقٍ دستوريّ؛ حيث أن مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامّة لعام ٢٠١٩ المُزمع تقديمه لغرض تمديد المدة لا يعتبر نافذاً إلاّ بعد تصويت البرلمان عليه على الأقل”.

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