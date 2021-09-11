الأعرجي:جاهزية العراق لاجراء الانتخابات البرلمانية

الأعرجي:جاهزية العراق لاجراء الانتخابات البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، السبت، جاهزية العراق لاجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها واكمال جميع المستلزمات الامنية واللوجستية لذلك .وقال الاعرجي في كلمته بالمؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب والعمليات الخاصة والامن السيبراني،(آتسو العراق) بالنيابة عن رئيس الوزراء، إن “هذا المؤتمر يعد الاول من نوعه في المنطقة ويسهم في تعزيز القدرات الامنية الفنية للقوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها”.وأكد، “جاهزية العراق لاجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها واكمال جميع المستلزمات الامنية واللوجستية لذلك”.واضاف الأعرجي، أن “العراق اصبح اليوم مكانا للالتقاء لا للتخاصم والنزاعات ، واصبحت بغداد السلام مكانا لعقد المؤتمرات المهمة في المنطقة”.

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