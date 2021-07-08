الأعرجي:حشد إمامنا خامئني ” حمامة السلام”!!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل نائب القائد العام للتحالف الدولي، الجنرال بيل ريجارد، الخميس، إلى بغداد.وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان ، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم، نائب القائد العام للتحالف الدولي، الجنرال بيل ريجارد”.وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا الاوضاع الأمنية . فيما أكد مصدر أمني رفيع المستوى اليوم الخميس، ان الجنرال ريجاد ناقش مع القيادي في منظمة بدر قاسم الأعرجي الهجوم الصاروخي الحشدوي على قاعدة عين الأسد ومطار أربيل “.وأضاف المصدر ، إن الأعرجي رد على الجنرال “إن حشد إمامنا خامئني هو ” حمامة السلام في العراق والمنطقة”! ورد عليه الجنرال بابتسامة دون تعقيب.