الأعرجي:رئيس الحكومة القادمة ليس شيعيا

الأعرجي:رئيس الحكومة القادمة ليس شيعيا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، عن وجود “قرارات دولية” تقضي بأن لا يكون رئيس الوزراء المقبل شيعيا، فيما بين أن على العراقيين نسيان إجراء الانتخابات في حزيران المقبل.وقال الاعرجي في حوار متلفز، إن “هناك قرارات دولية تقضي بأن يكون رئيس الوزراء المقبل غير شيعي”، عازيا ذلك الى الخلاف بين القوى الشيعية.وأضاف، أن “على العراقيين “نسيان” إجراء الانتخابات في حزيران”، مبينا أن “بعض الكتل لا ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة بموعدها”.وأشار الاعرجي إلى أن “سائرون مصر على إجراء الانتخابات المبكرة لمباغتة الآخرين”، مشيرا في نفس الوقت الى أن “مفوضية الانتخابات لا تمتلك إمكانية مادية لإجراء العملية الانتخابية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *