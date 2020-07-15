الأعرجي:سيكون لنا دورا رئيسيا في إخراج القوات الأمريكية من العراق

الأعرجي:سيكون لنا دورا رئيسيا في إخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، الأربعاء (15 تموز 2020)، أن استقلال العراق وجدولة الانسحاب الأمريكي، مطلب عراقي، مبيناً أن البلاد لا تريد خلافاً مع أي دولة.وقال الأعرجي في تصريح صحفي، أن “استقلال العراق وجدولة الانسحاب الأمريكي من بلادنا مطلب عراقي”، مضيفاً: “لا نريد الخلاف مع أي دولة ونريد أن تكون علاقاتنا جيدة مع الجميع لما يحفظ سيادة العراق”.وأضاف: “سيكون لدينا دور رئيسي في الحوار الاستراتيجي العراقي مع أمريكا”، موضحاً، أن “هذا الحوار مع  يهدف إلى جدولة انسحابها”.وأشار إلى أن “العراق له دور وموقع جغرافي مهم ومحترم من قبل دول المنطقة”، معبّراً عن “الاطمئنان والتفاؤل بأن الجميع سيتعامل بإيجابية مع العراق”.

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