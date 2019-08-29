الأعرجي:لاسيادة للعراق في ظل وجود عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال السياسي العراقي بهاء الاعرجي، الخميس (29 اب 2019)، إن غياب الموقف السيادي بالعراق، يؤكد نظرية عدم وجود سيادة لدولة العراق.

وذكر الاعرجي في حديث صحفي: “‏يجب أن تُتخذ المواقف والبيانات الرسميّة في القضايا السياديّة بشكلٍ سريع يتلاءم مع الحدث”.

وأضاف، أن “غياب الموقف الرسميّ العراقيّ يؤكد نظرية أن لا سيادة لدولة العراق”.

وأشار الى أن “المواقف الشعبيّة كانت حاضرة على الرغم من اختلافها، وهي دليلُ الغيرة العراقيّة والوطنيّة العالية للشعب العراقيّ”.

وواجهت الحكومة العراقية مؤخراً، انتقادات واسعة، بعد تعرض مخازن تابعة للحشد الشعبي لقصف، قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن طائرات تابعة للكيان نفذتها، في حين أعلنت بغداد أكثر من مرة، فتحها تحقيقاً بالحوادث.

وعقب أيام من الحادثة الأخيرة، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً قالت فيه إن العراق سيتوجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة، لادانة استهداف الحشد وتأكيد سيادة العراق.

كما عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً بذات الصدد، كان من بين مقرراته الالتزام بما تراه الحكومة، والتأكيد على دور الحشد الشعبي وتضحياته، فضلاً عن كونه جزءاً من القوات الأمنية العراقية، مؤيدة توجه الحكومة للمنظمات الدولية.