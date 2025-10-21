الأعرجي:ندمر العراق من أجل إبقاء إيران حية

الأعرجي:ندمر العراق من أجل إبقاء إيران حية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، اليوم الثلاثاء، أن أميركا وإسرائيل، كانتا تعوّلان على منظومتهما الدفاعية الصاروخية، لكن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافها المحددة.وحذّر اللواء محمد باكبور، خلال استقباله القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، من أنه “إذا تم الاعتداء علينا فسيكون ردنا أقوى من حرب الـ12، يوما وسنحوّل حياة أعدائنا لجحيم”، مؤكدًا أن “إيران ستجعل العدو يعيش في الجحيم”.إلى ذلك، التقى الأعرجي  في طهران رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف.وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب الأعرجي ، إنهم “استعراضا شاملا للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين ، إلى جانب التأكيد على بنود الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالحدود ، فضلا عن بحث تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية وبما يخدم مصالح الحكومتين”.كما جرى بحث “مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط والتهديدات المحتملة وأهمية تجنب الصراعات من خلال مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية”.وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، بحسب البيان على “أهمية تعميق العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما يتمتع به الشعبان من مذهب واحد!! في العلاقات الاجتماعية وتواصلهم الثقافي والديني”.بدوره أكد الأعرجي، “موقف الحكومة العراقية الثابت في الدفاع عن إيران حتى ” الاستشهاد وتدمير العراق.لأجل بقاء إيران.

