الأعرجي: بحثت مع وزير الخارجية ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري

الأعرجي: بحثت مع وزير الخارجية ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، انهاء ملف مخيم الهول السوري.وكتب الاعرجي تغريدة جاء فيها: “بحثنا مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات”.كما بحث الطرفان بحسب ما ورد “سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار”، مؤكدا على “موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين”.

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