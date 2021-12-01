الأعرجي لحلف الناتو: يجب انسحاب قواتكم من العراق نزولا لأمر خامئني

الأعرجي لحلف الناتو: يجب انسحاب قواتكم من العراق نزولا لأمر خامئني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في منظمة بدر ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الأربعاء، قيادة حلف الناتو على انسحاب قواتها من العراق لانه مطلب مشروع المقاومة وعلى رأسها الإمام خامئني ، وذكر بيان للاعرجي، أن “الاعرجي  استقبل، اليوم، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق مايكل انكر،والوفد المرافق له”، مؤكداً، “حرص العراق وحكومته على تنفيذ مطلب فصائل المقاومة الاسلامية وعلى رأسها الإمام خامئني بانسحاب القوات الاجنبية من العراق  في نهاية العام الحالي،  مشدداً “رفضنا للتصريحات التي تتعارض لما تم الاتفاق عليه” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *