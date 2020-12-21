الأعرجي والسفير السوري يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

الأعرجي والسفير السوري يؤكدان على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الاثنين، مع السفير السوري في بغداد، سطام جدعان الدندح المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، أن “الأعرجي، بحث مع السفير السوري، آخر المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتعاون والتنسيق المشترك بين بغداد ودمشق، لتأمين الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول الحدودي وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وملاحقة بقايا داعش الإرهابي”.وأكد الأعرجي، “سعي العراق للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية، والعمل على منع تسلل الإرهابيين بين البلدين، وتهيئة كل الظروف المناسبة لتحقيق وبناء سلم مجتمعي يعزز أمن واستقرار المنطقة”.  

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