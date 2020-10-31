الأعرجي وبلاسخارت يبحثان تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة

الأعرجي وبلاسخارت يبحثان تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم السبت، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بحث تعزيز التعاون المتنامي بين العراق والأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، أنه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المتنامي بين العراق والأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان، الى جانب مناقشة الملفات والقضايا التي تعزز السلم المجتمعي والتعايش الأخوي بين مكونات الشعب العراقي”.وأضاف، أنه “أكدت بلاسخارت أن المرحلة الحالية قد شهدت فرقاً واضحاً في التعامل مع التظاهرات، واختلافاً كبيراً عن العام الماضي، معربة عن ارتياحها الشديد لتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين بكل مهنية وإنسانية”.من جانبه أكد الأعرجي بحسب البيان، أن “توجيهات الحكومة برئاسة الكاظمي، كانت خارطة طريق للتعامل مع مطالب المواطنين وفهم رسالتهم، مثنيا على تعاون المتظاهرين ورغبتهم في إعادة الحياة الطبيعية الى مركز العاصمة بغداد، مشيدا في الوقت نفسه بالانضباط العالي للقوات الأمنية، الى جانب حفاظها على أمن وسلامة المتظاهرين”.

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