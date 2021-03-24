الأعرجي ويلدز يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا

الأعرجي ويلدز يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الأربعاء، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، تعزيز العلاقات بين البلدين.وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان ، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز”.واضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة”.وتابع البيان: “كما شهد اللقاء، التأكيد على أهمية أن يسود الاحترام المتبادل العلاقة بين العراق وتركيا، وأن يكون الحوار البنّاء السبيل لحل المشكلات، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين”.وأكد الأعرجي للسفير التركي، “حرص الحكومة العراقية على إقامة أفضل العلاقات مع الدول والحكومات”، مشيرا إلى أن “العراق لن  يفرط بعلاقاته المتينة والراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة”.

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