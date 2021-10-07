الأعرجي يؤكد حرص العراق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الأعرجي يؤكد حرص العراق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم ، خلال استقباله السفير السوري في بغداد، حرص العراق على عودة سوريا الى الجامعة العربية.وذكر مكتب الاعرجي في بيان : ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، السفير السوري في بغداد، سطدام جدعان الدندح”.وأضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية ضبط الحدود المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون الأمني بين بغداد ودمشق، في مجال مكافحة الإرهاب ومنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود”.وقال الاعرجي وفقا للبيان ان “العراق يرحب حكومة وشعبا بعودة انفتاح سوريا مع بعض الدول، وكذلك افتتاح معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن”، مؤكدا “حرص العراق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية”.واعرب الاعرجي عن “أمله بأن تعود سوريا إلى ماقبل الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها، وتشهد مزيدا من الأمن والاستقرار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *