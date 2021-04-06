الأعرجي يبحث تعزيز التعاون الأمني مع مجلس أمن الإقليم

الأعرجي يبحث تعزيز التعاون الأمني مع مجلس أمن الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان والأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم. وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان، (6 نيسان 2021)، أنه “تم عقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان والأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم”.  وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان “بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، فيما يخص مناطق الاهتمام المشترك والمحافظات الحدودية، لما له من أهمية وأثر على الأمن القومي العراقي”.  واشار البيان الى ان “الاجتماع ناقش أيضا، آخر المستجدات الأمنية والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية”.

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