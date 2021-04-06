الأعرجي يبحث تعزيز التعاون الأمني مع مجلس أمن الإقليم

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التربية تثمن “مكرمة” الكاظمي بمنح المحاضرين 250 ألف دينار شهرياً !
بالوثيقة..نائب يكشف فساد نافذة بيع العملة
الكاظمي:زيارتي للسعودية والإمارات ناجحة بكل المعايير
الأمن النيابية: الموازنة لم تخصص أموال لعودة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة بل خصصت لمنتسبي الحشد فقط
ائتلاف النصر يؤكد على موقفه المطالب بتخفيض سعر صرف الدولار
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- رياضية
زين الدين:أملي كبير بفوز ريال مدريد في بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم
مصدر رياضي:أعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية قرروا اللجوء للقضاء لحسم عدم ازدواج المناصب
مصدر رياضي:توافد أعضاء ممثلي الاتحادات الخليجية الى البصرة لبحث استضافة بطولة خليجي 25
تعرف على شروط ميسي مقابل البقاء في نادي برشلونة
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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