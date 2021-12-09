الأعرجي يزف البشرى لخامئني بإنتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق

الأعرجي يزف البشرى لخامئني بإنتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- زف القيادي في منظمة بدر مستشار ما يسمى الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي،الخميس،  إلى إمامه خامئني  انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وانسحابها من العراق.وقال الاعرجي في حديث صحفي ، “أزف اليوم البشرى إلى إمامنا خامئني وفصائل المقاومة بإنتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق والذي جاء نتيجة صواريخ فصائل الحشد الشعبي والضغط الإيراني وأحزابها المقاومة في العراق .يذكر ان الأعرجي كان جنديا إيرانيا قاتل الجيش العراقي في حرب الثماني سنوات ،وبعد 2003 أصبح حارسا شخصيا للمقبور قاسم سليماني.

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