الأعرجي يلتقي أعضاء المركز العالمي لمكافحة التطرف

الأعرجي يلتقي أعضاء المركز العالمي لمكافحة التطرف
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد  القيادي في منظمة بدر ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم ، خلال لقاءه بأعضاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، ان العراق كان ومازال وسيبقى منطلقا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال.وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ، ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، اليوم، في مبنى مستشارية الأمن القومي، مدير وأعضاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وبحضور السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري”.وأضاف البيان ان “اللقاء شهد الحديث عن مبدأ التسامح والتعايش بين الشعوب والاعتدال الفكري، ومحاربة التطرف فكريا وإعلاميا، وتعزيز مبدأ التسامح بين الشعوب وسط ترحيب الاعرجي بالوفد الضيف”.وقال الاعرجي وفقا للبيان ان “العراق كان ومازال وسيبقى منطلقا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال”، لافتا إلى أن “وحدة العراقيين وتلاحمهم كانت وراء ما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي”.ووفقا للبيان، اكد السفير السعودي عبد العزيز الشمري، أن “المملكة تسعى لتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين”. ومن جانبه أشار مدير مركز اعتدال، منصور الشمري، إلى “اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة العراق الثرية”، مبينا أنه “لايمكن للعالم أن يمر بما مرّ به العراق من تجارب خرج منها قويا وفاعلا”.ولفت البيان الى “لقاء مدير وأعضاء مركز اعتدال، بالمديرين العامين في مستشارية الأمن القومي، وتبادل معهم وجهات النظر حول الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

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