الأعرجي ينتقد القوى الشيعية لموقفها من عرقلة تشكيل حكومة الزرفي

الأعرجي ينتقد القوى الشيعية لموقفها من عرقلة تشكيل حكومة الزرفي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، الطبقة السياسية لعدم حسمها أمر رئيس الحكومة الانتقالية لغاية الآن، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.وغرد الاعرجي على حسابه في موقع “تويتر” ، قائلا “علّلتُم المطالبة باستقالة حكومة عادل عبد المهدي بالغضب الجماهيريّ، إلا أن عجزكم كل هذه الفترة عن الاتفاق على تشكيل حكومة بسبب خلافاتكم الشخصية ومصالحكم الحزبية رغم كل التحديات التي تواجه عراقنا وشعبه قد يُسبّب غضباً إلهياً، أفلا تخشونه؟”.

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