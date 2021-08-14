الأعرجي ينقل رسالة من الكاظمي لأمير قطر لحضور مؤتمر”دول الجوار العراقي”

الأعرجي ينقل رسالة من الكاظمي لأمير قطر لحضور مؤتمر”دول الجوار العراقي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل  القيادي في منظمة بدر ومستشار الأمن القومي  قاسم الأعرجي، اليوم السبت،  إلى الدوحة في زيارة رسمية.وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ، ان “الاعرجي وصل الى الدوحة في زيارة رسمية، حيث سيقوم بتسليم رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.وأضاف ان “الرسالة هي دعوة للأخير لحضور القمة المزمع عقدها في بغداد”.وأوضح ان “الاعرجي سيبحث ايضاً خلال مع المسؤولين في دولة قطر، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعلى الصعد كافة”.

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