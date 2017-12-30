الأقاليم النيابية:اجتماع سياسي مرتقب لبحث تأجيل الانتخابات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية, السبت, عن قرب انعقاد اجتماع سياسي واسع بحضور الرئاسات الثلاث لإيجاد لبحث قضية تأجيل الانتخابات, مشيرة إلى أن الاجتماع السابق فشل بسبب عدم حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي.وقال عضو اللجنة أحمد البدري في تصريح صحفي له اليوم: إن “الاجتماع السابق للكتل السياسية بشأن مناقشة تأجيل الانتخابات من عدمها فشل بسبب اعتذار رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب وعكة صحية”.وأضاف ان “الكتل السياسية ستجري لقاء آخر مع الرئاسات الثلاث لبحث إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها بحضور رئيس حيدر العبادي لاطلاع الكتل على آخر استعدادات الحكومة في إجراء الانتخابات”. وتابع البدري ان “جميع الكتل السياسية تتحدث عن إجراء الانتخابات في موعدها الا انها تبحث تأجيلها وإيجاد مخارج قانونية لقضية التأجيل”.